Naskytla sa reálna možnosť, že terajšia vláda dokončí tú herakletovskú úlohu, na ktorú sa podujala a vyčistí to tu.

Nedávno som sa celkom vážne rozhodol, že nebudem písomne reagovať na množstvo nezmyslov, a osočovaní v médiách na súčasné politické dianie u nás, a to nielen preto, že v minulosti som si už pre písačky ohrozil existenciu, ale to je v tejto chvíli nepodstatné. Som dosť starý, môže mi byť všetko okolo ukradnuté a už som dávno prišiel na to, že to aj tak nemá zmysel. Nedá mi to však, keď čítam na portáloch výplody všetko znalých politológov, aktivistov, analytikov, blogerov a ich diskutérov, vyjadriť sa k nim.

Veľa emócií a reakcií podnietila najmä samovražda policajného generála, ktorý sa celkom nečakane ocitol v kolúznej väzbe. Bol to vraj poctivý policajt, ktorý bojoval proti zločinu a mafiánom najmä najčastejšie udávanému Mikymu Č. Bol som zhrozený, keď som dostal mail s mp3, na ktorej v češtine mne neznámy komentátor predniesol emočným štýlom, ako bývalého generála zbil v cele prešovskej väznice doživotne odsúdený Mikuláš Č, ktorého na tento účel tam vyexkortovali policajti z jeho domovskej väznice v Leopoldove, prezliekli ho do uniformy bachára a nechali ho s boxerom v cele, aby sa pomstil bývalému policajnému generálovi, ktorý sa pričinil o jeho potrestanie. Zhrozený som bol z toho, že niekto je schopný dať dohromady takúto absurditu a pustiť ju do éteru a tisíce ľudí tomu verí. Nemám vôbec valnú mienku o našich policajtoch a väzenskom systéme zo svojej vlastnej skúsenosti, ale keby k takému činu naozaj došlo, tak by to boli šialenci všetci do jedného, ktorí by sa na takom čine podieľali. Tomu sa mi nechce veriť ani po mojich skúsenostiach s represívnou mocou a preposlal som tú mp3 na príslušné úrady, aby sa voči takýmto správam ohradili a dementovali.

Pamätám si, ako k zatknutiu Mikyho Č. došlo. Bolo to na podnet vtedajšieho predsedu vlády Mikyho Dzurindu, ktorý sa bol lyžovať a stal poctivo v rade na vlek. Tam ho skoro trafila mŕtvica, keď uznávaný boss podsvetia Miky Č. úplne suverénne nerešpektoval čakajúci rad a šiel priamo k vleku. Miky Č. mal asi pocit, že si to ako boss podsvetia, ktoré vládlo spolu s predchádzajúcou vládou SDZH, môže dovoliť. Veď predtým pózoval na tribúnach tohto populárneho hnutia v predvolebných mítingoch a zúčastnil sa aj na rabovačkách ako úspešný privatizér. Takže, čo by sa mal zaradiť medzi plebs do radu na vlek?

To sa však neľúbilo novému predsedovi vlády Dzurindovi, ktorý v tom rade poctivo stal a dal svojho menovca zavrieť pre voľajaké staršie prehrešky, ktoré na neho evidovali. A už keď bol Miky Č. v base, tak celkom zákonite vychádzali na svetlo božie závažnejšie skutky, než je arogancia na lyžovačke. Vrátane vrážd, a to je dostatočný dôvod pre doživotnú basu bez ohľadu na prítomných vyšetrovateľov za takú činnosť slušne platených. Miky Č. mal skrátka smolu, že sa išiel lyžovať. Keby to tak neurobil, mohol byť dnes poctivý oligarcha, mecenáš politických strán, ako mnohí iní, ktorí sa lyžovať nešli a vlastnia dnes strany, médiá, banky a všetko. Tých pán poctivý vyšetrovateľ nevyšetroval, za čo bral skromné poplatky, ktoré sa vraj vyšplhali cez pol melóna eur a voľajaké nehnuteľnosti, za čo sa dostal do vyšetrovacej väzby. Tá suma nie je nič moc z pohľadu oligarchov, to len nám sa to zdá trochu prehnané, ale na náš názor dosiaľ nikto nedal.

Až donedávna, keď sa dala dohromady nová vláda, ktorá si vo vládnom programe dala klauzulu, že si posvieti na dosiaľ rozkvitajúcu korupciu medzi mafiánmi, oligarchami, politikmi, vládnymi úradníkmi, sudcami a prokurátormi. Samá elita, establišment, smatanka a celebrita, ktorá sa hodí tak na operetný ples a nie do basy. A tu si predstavte, že zopár z tých operetných vyvolených sa dostalo do basy a ešte k tomu kolúznej, zásluhou tej novej vlády, že povolila policajtom sudcom prokurátorom, aby si sami vyčistili podľa vzoru antického Herakla tú svoju Augiášovu maštaľ. Neuveriteľné! Pritom je takmer isté, že je to len vrcholček ľadovca, ktorý je skrytý pod hladinou neviditeľnosti pre verejnosť, ale dúfam, že súčasná vláda vo svojom ťažení proti korupcii vydrží a že sa pod ťarchou problémov s pandémiou a úzkostlivého presadzovania politického systému „domakočirujuja“ nerozpadne skôr, než bude viditeľný výsledok.

Okamžite sa zdvihla vlna protestov najmä od opozície a jej priaznivcov, že tu ide o politicky účelové konanie a kde zostala nezávislosť súdu a polície? Ako prvý sa ozval bývalý minister vnútra, ktorý dobrého policajného generála menoval do funkcie generála a bol s ním nadmieru spokojný plných pätnásť rokov, čo sa s ním zoznámil, ako prehovoril na svojej tlačovke. Pán exminister je tiež schopný sociálny politik, veď počas politikovania sa stal najbohatším politikom na Slovensku, ako som si prečítal v novinách, takže schopnosti musí mať neúrekom. S pánom generálom sa mu výborne spolupracovalo, preto považoval za správne prehlásiť, že za všetku tú štrapáciu, ktorú musel generál podstúpiť, je vinovatá súčasná vláda. Dala ho do kolúznej väzby, kde sú podmienky sťažené a neadekvátne našim demokratickým zásadám. Nedovolia mu ani telefonovať, ani návštevy. Vznikli protesty, že je tam zlá strava, generál je sám na cele, zranil si tam oko, najprv mierne, no po návšteve advokáta to bolo vážne zranenie, ale pravdepodobne ho tam zbili mrchaví bachári, asi na príkaz vlády (vtedy sa ešte o Mikym Č s boxerom nevedelo). Pán generál to už nemohol takmer po celom mesiaci zniesť a zavesil sa na teplákovú bundu, čo ho stalo život. Samozrejme, že tomu mnohí z opozície a ich priaznivcov neveria a žiadali preverovacie komisie, odstúpenie ministrov, pád vlády a nové voľby. Aj pani prezidentka sa rozhodla, že zriadi v rámci svojho úradu komisiu, podobne aj pani obmudsmanka. Zapaľovali sa sviečky, písali sa prehlásenia a sťažnosti, že nikto z vlády sa nezúčastnil pohrebu a nebol ani štátny smútok a vlajky na pol žrde. Hrôza!

Zatiaľ tie komisie nič závadného nezistili, ale ešte nemali výpoveď spomínaného českého redaktora, ktorý má schopnosť nevšednej a bezhraničnej intuície. Niekto, kto číta tento text, si bude namýšľať, že si robím prču z vážnych vecí a o mŕtvom by sa malo písať len dobre. Nie som tej zásady a mám radšej pravdu a k tejto téme mám právo sa fundovane vyjadriť. Bol som totiž tiež v kolúznej väzbe, a to len tri roky (1997-2000), na rozdiel od generála a jeho spolustíhaných kompánov, ktorí neznesú hrozné podmienky v nej po pár týždňov, až sa sťažujú na európskych úradoch, ako sú im porušované ľudské práva. Dávam dôraz na príslovku len, lebo by ma tam držali ešte prinajmenej ďalší rok, lenže vtedy bola táto doba obmedzená na tri roky. Vychádzam z toho, že ukončenie spisu som bol podpísať až po 42 dňoch po ukončení kolúznej väzby, lebo počas tej doby sa nekonalo žiadne vyšetrovanie, po troch rokoch bol neukončený spis a bol som obvinený v konečnom výsledku ako na začiatku vyšetrovania, a to za skutok, ktorý som nespáchal a ani dôkazne spáchať nemohol. Mám na to poruke kopu dôkazových materiálov, o ktorých sa zmienim .

Reagujem takto na tejater, ktorý teraz predvádzajú niektorí aktéri a ukazujú na neľudskosť kolúznej väzby. Je to tak. Návšteva raz do mesiaca na polhodinu, hodinová vychádzka medzi štyrmi betónovými múrmi, inak len cela, a to len privilegovaní môžu byť na cele sami, ako boli vtedy I. Lexa a Svechota. Inak je tam človek odkázaný na spoločnosť, o ktorú by mnohokrát nestal, ale musí sa prispôsobiť. Žiadne telefóny počas celých troch rokoch a dopis prišiel oneskorený minimálne o dva týždne (semo i tamo), lebo musel byť skontrolovaný sudcom alebo vyšetrovateľom a tí nemali na také prkotiny čas a robili to podľa ľubovôle. Myšlienka na sebavraždu musí v takom prostredí prísť nevyhnutne, lenže človek musí nájsť dostatok sily a rozvahy vysporiadať sa so stratou spoločenskej prestíže a neradostnej vízie do budúcna. Samovražda je veľmi jednoduché a pohodlné riešenie v takej situácii a ešte aj s perspektívou, že o nakorumpované peniaze a nehnuteľnosti rodina nepríde. Lenže žiť nie je len právo, ale v prvom rade povinnosť, hlavne keď je tam tá povinnosť umocnená dokázaním svojej neviny. Samovražda je vo väzení častá príhoda, ktorá sa ututlá, žiadne komisie, demonštrácie a sviečky sa nekonajú, lebo ide o radového občana, ktorý toho ani moc nenakorumpoval, ale na toho sa v tejto republike zvysoka... (nechcem byť vulgárny a doplňte si to sami). Prezidentka vám na sťažnosti ani neodpovie, asi má málo úradníkov a ombudsmanka vám odpovie tak, že oni na dodržiavanie ľudských práv radových občanov nemajú kompetencie, na to sú súdy. Keby som bol cigoš alebo homoš, tak možno by to šlo.

Nebudem sa tú rozpisovať o mojom prípade, lebo som ho už dopodrobna popísal a každý sa môže k textom dostať. Bol to komplot zo strany polície a vtedajšej SIS za účinnej účasti súdov. Vyšetrovatelia mi dali jasne najavo, že je na nich vyvíjaný tlak „zhora“ a oni ho musia v rámci subordinácie rešpektovať. Podotýkam, že ich šéfom v Nitre bol vtedy ešte neznámy policajt Tibor G, ktorý sa stal neskôr tiež generál a policajtský prezident. Prax je totiž taká, že politici vyžadujú od policajtov službičku (všiváreň) a keď ju splnia, dostanú frčky generála a stanú sa trebárs prezidentmi, s ktorými sa potom dobre spolupracuje. V tom čase mali ešte k dispozícii tzv. „Komando 52“, ktoré bolo vytvorené v rámci tajnej polície SIS s jediným účelom postihovať a likvidovať nepohodlných politických odporcov a novinárov, ktorí vládnu moc kritizovali. Ja som vtedy vydával vlastné noviny, v ktorých som popisoval špinavosti, ktoré politici stvárali, tak ma cez nahraný komplot zlikvidovali, aj moje nie veľmi významné lokálne noviny. Tak mi treba, čo mám čo vypisovať!

Viem, že mi nemusíte veriť. ale priložím vám k tomuto textu prílohu, ktorú som prednedávnom rozposlal médiám a organizáciám činných v trestnom konaní, avšak bez odozvy, ako je to u nás zvykom. Už ste si zrejme správne doplnili úkon, ako sa s radovým občanom zaobchádza. K dosiahnutiu spravodlivosti sa nedá dospieť, pokiaľ nemáte dostatočne naskorumpované a nakradnuté, čo sa týka aj môjho prípadu. Môžete si vypisovať, sťažovať aj tak vás hravo odpinkajú jak tenisovú loptičku. Ja som to ešte skúsil vybaviť aj cez bohyňu Justitiu, ale ani u nej som neuspel. Tej som to však toleroval na rozdiel od inštitúcií, ktoré sa označujú za nositeľov práva. Že je to tak naozaj a neblafujem, môžu Vás presvedčiť písačky, kvôli ktorým som sa snažil prežiť, aby som podal aspoň svedectvo o špinavostiach, čo sa v tejto republike diali. Vo svojej pisateľskej tvorbe som konštatoval, že by tu pomohlo dostatočné množstvo fekálnych vetriésok, čo by to trochu vyčistili. Je to však len literárna metafora a prakticky nevyužiteľná. Avšak naskytla sa reálna možnosť, že terajšia vláda dokončí tú herakletovskú úlohu, na ktorú sa podujala a vyčistí to tu. Hoci je opozíciou a ich prívržencami všemožne hanená, nazývaná fašistickou chuntou, nesvojprávnou a amatérskou, fandím jej a budem ju voliť napriek tomu, že s niektorými jej vnútornými i vonkajšími politickými praktikami a smerovaním nesúhlasím, lebo nie som ani prehnaný liberál a ani prehnaný konzervatívec. Som len bežný radový občan, ktorý chce, aby tu zavládla spravodlivosť a verím, že mnohí občania majú rovnaký názor.

(D. Vaňo)

Spomínaný doklad, si môžete stiahnuť z nasledujúceho linku, ktorý je plný overiteľných faktov, o ktoré však orgány činné v trestnom konaní nemajú záujem. Mne to však nedá, aby som im to znovu nepripomenul.

http://www.1000knih.sk/obchod/pravda-vitazi